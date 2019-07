'Ongelukkenweg' A67 wordt drukker en drukker, veranderingen laten nog jaren op zich wachten

Met de ongelukken van de afgelopen periode lijkt de A67 een echte rampenweg te worden. Het verkeer op de snelweg is de afgelopen twaalf jaar dan ook flink toegenomen: met 30 procent. Vergelijkbare snelwegen met veel vrachtwagens, zoals bijvoorbeeld de A58, kregen veel minder extra verkeer te verwerken. Maar voordat de A67 onder handen wordt genomen, moeten we nog enkele jaren geduld hebben.

Vier ongelukken op één dag, het is een treurige score die de Brabantse snelweg maandag haalde. Een busje in de middenberm, een gekantelde tankwagen, een vrachtwagenchauffeur die overlijdt na een ongeluk, het hield maar niet op.

Groei andere wegen

Op de A67 (Belgische grens-Eindhoven-Venlo) groeide het verkeer in twaalf jaar met 30 procent. Dat is opvallend, want vergelijkbare snelwegen in Brabant zagen het verkeer in dezelfde periode veel minder toenemen: de A58 (Breda-Tilburg-Eindhoven) met 15 procent en de A27 (Breda-Utrecht) met 4 procent.

Van verschillende kanten klinkt dan ook de roep om een inhaalverbod voor vrachtwagens op de drukker wordende A67. Dat gaat er in 2020 mogelijk van komen. Er liggen plannen, maar deze zijn nog niet definitief. Het zou dan alleen gaan om het stuk tussen de Belgische grens en Eindhoven. Op het gedeelte tussen Eindhoven en Venlo komt hoe dan ook geen inhaalverbod.

Vijf drukste stukken

Het drukst is het op de A67 tussen Eersel en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven, inclusief knooppunt De Hogt. Op dit gedeelte is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen, tot wel 39 procent bij Eersel.Bij de grens met België nam het verkeer met 31 procent toe en bij Asten met 21 procent. Deze plekken horen nog niet bij de drukste punten, maar zijn in opmars.

In 2024 wordt de A67 verbreed tussen Eindhoven en Geldrop. Maar voordat alle veranderingen doorgevoerd zijn moeten we dus nog wel even geduld hebben.

