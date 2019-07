Tourwinnaar Egan Bernal gesteund door Colombiaanse fans in Acht van Chaam: 'Ik wil genieten'

Het mocht wat kosten, maar Tourwinnaar Egan Bernal staat woensdag dan echt aan de start van de Acht van Chaam. Hij is de twaalfde gele truidrager die in Chaam aan de start staat. Bernal hoopt natuurlijk dat hij gaat winnen, maar hij wil er ‘vooral van genieten’.

“Het voelt fantastisch dat ik drie dagen geleden de Tour de France heb gewonnen, maar ik ben ook heel erg blij om hier te zijn”, zegt hij. “Ik ben wel een beetje moe, maar ik ben nog steeds in goede conditie na de Tour.”

Het kostte de Acht van Chaam zo’n tienduizend euro om de Tourwinnaar naar het wielercriterium te krijgen. Maar het gaat Bernal niet om het geld: “Na het winnen van de Tour is het fijn om tijd door te brengen met mijn fans in andere landen, in plaats van om direct terug te gaan naar huis. Dus het gaat niet alleen maar om het geld.”

Colombiaanse fans naar Chaam

Bernal, die zondag werd gehuldigd als eerste Colombiaanse winnaar in de geschiedenis van de Tour de France, reed maandagavond al een criterium in het Belgische Aalst. Dinsdag reed hij vervolgens in Roeselare, ook in België.

Colombiaanse fans zijn Bernal vanuit Frankrijk achterna gereisd toen ze hoorden dat hij aan de start stond in Chaam. “Ik kom zelf uit Chaam en mijn vrouw is Colombiaanse. We waren tot gisteren in Frankrijk. Toen we erachter kwamen dat Bernal naar Chaam kwam, zijn we gelijk het vliegtuig ingestapt”, zegt een fan.

Gezelligheid in Chaam

Buiten een wielerwedstrijd, is het ook een dag van feest en gezelligheid. Dinsdagnacht begon dat al met de ‘Nacht van Chaam’. Maar het feest gaat woensdag gewoon door:

De rondemiss heeft er ook zin in, en dan vooral om Bernal aan het einde van de ronde te kussen:

Deelnemersveld

De Acht van Chaam is woensdag al vroeg begonnen. Het is dit jaar de 81e editie en daarmee het oudste wielercriterium van Nederland. Op de startlijst in Chaam staan behalve Bernal en Kruijswijk, ook Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle, Koen de Kort uit Liempde en de broers Danny en Boy van Poppel.

Bij de vrouwen stonden onder meer La Course-winnares Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Roxane Knetemann en Floortje Mackay aan de start. Vos kwam als eerste over de finish.