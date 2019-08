'Jongen (17) vrijwel zeker vervolgd om dodelijk ongeluk'

De zeventienjarige jongen uit Zevenbergen die zondagnacht een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Etten-Leur, wordt zo goed als zeker vervolgd. “Er is weliswaar nog geen formeel besluit genomen, maar ik kan me niet voorstellen dat we er geen gevolg aan geven”, zo laat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda desgevraagd weten.

De jongen zal bij een eventuele rechtszaak het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het rijden zonder rijbewijs ten laste worden gelegd.

'Niet te hard gereden'

Volgens de woordvoerster van het OM is uit een eerste conclusie gebleken dat de chauffeur niet veel te hard heeft gereden. “Het onderzoek is nog in volle gang, maar we hebben inmiddels wel een idee van de snelheid waarmee de auto bij het ongeluk tegen de boom reed. Die was niet dusdanig excessief dat dit strafverzwarend voor de verdachte zou kunnen uitpakken. Evenmin was er drank in het spel”, zo vertelt ze.

Eerder deze week was al bekend geworden dat de jongen niet zal worden voorgeleid en naar huis mocht.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het ongeluk op de Strijpenseweg in Etten-Leur. Er staat volgens de politie wel vast dat de auto werd bestuurd door de 17-jarige jongen uit Zevenbergen. Een even oude dorpsgenoot kwam bij het ongeluk om het leven. Een derde inzittende kon net als de bestuurder zelf uit het wrak komen. De politie heeft nog niet bekend gemaakt waar deze passagier woont en hoe oud hij is.

