Say yess to the dress: oudere dames dolgelukkig in een trouwjurk

Het kwartje viel bij Lucy Lips toen ze de foto's zag van het vrijgezellenfeest van haar schoondochter: "Ik zag die beelden en dacht: dat is echt geweldig voor onze bewoners. En zeg nou eerlijk: welke vrouw vindt het niet leuk om een bruidsjurk te passen? Voor onze bewoners is dat heel lang geleden. Veel zijn er getrouwd in de oorlog. Toen was er geen trouwjurk. Of een mantelpakje."

Twinkelen

Trees Jansen zag wat het met de ouderen deed: "Toen ze de jurken zagen en ze voelden eraan, toen begonnen de oogjes te twinkelen. En daarna hun zoon bellen, dat ze in een trouwjurk hadden gestaan."

Andere bewoners zagen het en wilden het ook. Dus gingen Lucy en Trees ermee door. Ze zijn druk met het inzamelen van trouwjurken zodat ze meer ouderen gelukkig kunnen maken. Op donderdagmiddag gaat Lucy op bezoek bij Suzanne Vink.

Gescheiden

Suzanne zag een oproep of Facebook en reageerde: haar trouwjurk mochten de dames wel hebben: "Ik ben gescheiden. Dus dan wordt zo'n jurk meer een last dan een plezier. Een goed doel is dan ideaal. Ouderen zijn al veel alleen in een bejaardentehuis. Dus als je ze zo een plezier kunt doen, waarom niet?"

Liny Beekmans geniet van haar moment in de trouwjurk.

Als Lucy met de nieuwe trouwjurk onder haar arm terugkomt in Huize Padua, is Trees al met drie dames jurken aan het passen. Een witte jurk, vol pailletten en met een lange sleep tilt ze over de schouders van Liny Beekmans. Ze vindt het prachtig en ze straalt als we haar een spiegel voorhouden. "Ik denk aan de dag waarop ik ben getrouwd", zegt ze. Ze slikt: "Ik had graag gehad dat mijn man dit had kunnen zien. Maar hij is in maart gestorven. Ik had hem dit zo graag laten zien."

Ook Fien Ceron geniet van haar trouwjurk: "Ik ga een man zoeken", grapt ze. "Ik ben bijna 100, dus hij moet wel lief zijn. Maar ach, d'r is niemand die zo'n ouw wèfke nog wil."

'Hoe ouder hoe gekker', grapt een medebewoner. En hij neemt Fien bij de arm.

Dan is het moment gekomen om de jurken te showen aan de andere bewoners. De dames lopen naar het restaurant. Er klinkt applaus. Een mannelijke bewoner gaat naast Fien staan en grijpt haar arm. "Hoe ouder, hoe gekker", roept hij. Fien vindt het leuk en laat het zich welgevallen. Maar snel daarna gaan de jurken weer uit en keren de dames terug naar de werkelijkheid van alledag.

Lucy en Trees zijn nog op zoek naar trouwjurken. Meer informatie vindt u via hun facebookpagina. In november hopen ze zo veel jurken te hebben dat ze de verzorgingshuizen ermee langs kunnen gaan.