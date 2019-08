Bewoners blij met nieuw pad zonder bouwafval. 'Ik kan er nu weer overheen rijden'

Op het pad wordt ieder jaar een laagje gebroken puin gestort. Zo is het beter begaanbaar voor auto's en fietsers. Maar twee weken terug ging het helemaal fout. In het puin zat ook van alles wat je niet op de weg wil hebben. Een kleerhanger bijvoorbeeld, of een deurklink. Volgens de gemeente is alles volgens de regels gegaan, maar is de weg toch afgegraven omdat de omwonenden er een slecht gevoel over hadden.

Het Cromvoirtsepad in Vught lag vol met glas (Foto: Joël van Boxtel).

Joël van Boxtel die achteraan het pad woont, had al twee keer z'n banden lek gereden. Ook durfde hij z'n twee honden niet meer uit te laten, uit angst dat de dieren in een stuk glas zouden trappen. Hij is blij dat er nu wat aan gedaan is. "Ze hebben toch nog vrij snel actie ondernomen", zegt hij. "Ik ben blij dat het hersteld is, en de buren ook. Ik kan het pad nu gewoon weer gebruiken."

Geen puin meer

Van Boxtel kan achteraf wel lachen om de commotie die het heeft opgeleverd. "Er kwamen ook echt toeristen op af. Mensen die speciaal kwamen kijken. 'Is dit nou die beruchte weg?', vroegen ze dan," lacht Van Boxtel. "Dat is nu voorbij." Hij hoopt dat nu het een keurig grindpad is het ook een grindpad zal blijven. "Ze zullen er nu niet weer puin op storten volgend jaar denk ik", besluit hij.