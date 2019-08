Vier ton voor nieuwe bomen en planten in Tilburg, géén hortensia's en rhododendrons

Veel bomen en planten in Tilburg hebben de droogte van vorig jaar niet overleefd. De gemeente trekt nu vier ton uit om onder meer 180 bomen te vervangen. Ook negenduizend vierkante meter groen in de stad kan met het geld worden hersteld. Het gaat dan om het vervangen van planten en struiken.

Veel groen in de stad is door de extreem droge zomer van vorig jaar verloren gegaan, laat de gemeente vrijdag weten. De precieze schade werd in het voorjaar duidelijk. Toen is al een deel van de beplanting vervangen. En in het najaar gaat de gemeente daarmee verder.

Tilburg kiest specifiek voor planten die beter tegen extreme hitte en droogte kunnen. De rhododendron en hortensia vallen daar niet onder. Ook wordt gekeken naar plantensoorten waar veel vlinders en insecten van kunnen leven.

LEES OOK: Naweeën juni-storm: 2000 bomen geveld, schade van 1,5 miljoen euro in Eindhoven en omgeving

Steeds weer nieuwe plekken

Het vervangen van planten en bomen in de stad loopt tot begin volgend jaar door. Na de inventarisatie van dit voorjaar zijn volgens de gemeente namelijk weer nieuwe plekken in beeld gekomen waar de droogte van vorig heeft toegeslagen.

LEES OOK: Eikenboom in de ban? Nee, maar gemeentes denken na over alternatieven vanwege processierups

Wil je weten wat je zelf kunt doen om je tuin waterrijk en koeler te maken? Kijk dan eens op huisjeboompjebeter.nl.