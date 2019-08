Rosemarijn plukt fruitbomen in andermans tuinen leeg, maar met een goede reden

Rosemarijn van de Wiel is 'vergeten fruit' aan het plukken in Chaam (foto: Collin Beijk)

De Tilburgse Rosemarijn van de Wiel (25) is het project Vergeten Fruit begonnen. Ze gaat bij mensen langs om in hun tuin fruit te plukken dat anders zou blijven liggen en wegrotten. Met dit 'vergeten fruit' maakt ze vervolgens hapklaar eten voor goede doelen zoals de Voedselbank, woongroepen en zorgcentra.

"Zoveel mensen hebben fruitbomen in hun tuin staan, maar het fruit wordt niet geoogst en dat is zo zonde!" Ook bij de ouders van Rosemarijn was dit het geval en dat zette haar aan het denken. "In deze tijd dat we echt beter na moeten denken over voedselverspilling, wilde ik iets doen met al dit vergeten fruit."

De Tilburgse keek eerst in haar eigen familie- en vriendenkring rond en niet veel later ging ze met flyers op pad. "Als ik dan bij mensen in Tilburg, Haaren en Chaam fruitbomen in de tuin zie staan, doe ik een flyer in de bus en hoop ik dat ik een reactie krijg."

Sociaal ondernemen

Die flyer belandde ook bij Nadine Gooijers en Guido Vermetten op de deurmat. Ze runnen samen de vergader- en trouwlocatie Doorzicht in Chaam. "We hebben vorige week nog besproken wat we allemaal met de fruit moesten, want we hebben een gigantische oogst dit jaar", zegt Gooijers.

"Haar flyer was een geschenk uit de hemel, we hebben een hovenier en een plukdag overwogen, misschien met familie en vrienden, maar ja, wat doe je er dan mee?", zegt Vermetten. "Het tegengaan van voedselverspilling en tegelijkertijd anderen helpen, dat is sociaal ondernemen en dat ondersteun ik graag."

Hapklaar

Als Rosemarijn samen met vrienden en kennissen geoogst heeft, gaat ze met haar volle mandjes naar Baarle-Nassau, naar Respijthuis Frits. "Hier maakt ze van al dat fruit daadwerkelijke producten. We hebben hier een keuken die groot genoeg is en we zijn nog op zoek naar grotere pannen en potten", vertelt Huub Goosen.

In het respijthuis verblijven mensen die even tot rust willen komen, een soort klooster, maar zonder het gelovige deel. "En de bedoeling is dat onze gasten dan op den duur meehelpen met Rosemarijn en daar weer zelf nieuwe energie uithalen." Het levert deze week hapklare pruimensiroop en pruimentaartjes op.

Op zoek

Die gaan vervolgens naar de Voedselbank en natuurlijk het respijthuis. Rosemarijn is nog in gesprek met zorgcentra en dagbestedingen om ook aan hun te leveren. Daarnaast is ze nog op zoek naar andere goede doelen voor haar verse producten op basis van de vergeten fruitoogst.

Ook hoopt ze nog meer adressen binnen te krijgen waar ze fruitbomen kan leegplukken. Al is ze een beetje bang dat het door alle aandacht straks heel druk gaat worden. "Maar dat zien we dan wel weer, zolang we dit vergeten fruit maar een tweede kans geven en mensen kunnen helpen."

Via haar Facebookpagina kunnen mensen zich melden die fruitbomen hebben staan waarvan ze de oogst graag aan Rosemarijn en haar project Vergeten Fruit willen doneren.