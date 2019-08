Kermis Zeelst is veel te druk, horeca gaat entreegeld vragen

De kermis in Zeelst, in de gemeente Veldhoven, is een begrip. Al jarenlang komen mensen van heinde en verre naar Zeelst om er een feestje te vieren. Niet zozeer voor de draaimolen en de botswagentjes, maar vooral om te feesten in de café's. De laatste jaren was het zo druk dat er nu maatregelen worden getroffen. Het horecaplein wordt afgesloten en mensen moeten entree gaan betalen om er te mogen komen.

"Op een bepaalde plek concentreert zich een groep van heel veel mensen op de vierkante meter. En toen hebben we gezegd, is dit eigenlijk nog wel verantwoord en kunnen we als gemeente iets doen om de veiligheid te garanderen?", zegt wethouder Ad van den Oever (VVD).

Veiligheid bezoekers in het geding

Volgens hem kwam de veiligheid van bezoekers in het geding. Soms waren er wel zevenduizend mensen op één plek. In samenspraak met horecaondernemers is daarom besloten om entree te gaan heffen.

Busladingen vol uit Volendam

De Zeelster kermis trekt busladingen vol mensen. Zo komen er groepen uit onder meer Volendam en Budel met bussen naar Zeelst om te feesten. De maatregel om geld te vragen, valt niet bij iedereen goed. "Ik vind het een slechte zaak dat je entree moet betalen op een kermis. Ik ken geen enkele kermis waar dat zo is", zegt een man die aan het werk is op de kermis.

Wim van Eeten (82) is geboren en getogen in Zeelst en kent de kermis als geen ander. "Het was nooit een brave kermis, er werd stevig gedronken. Het is eigenzinnig volk in Zeelst. Buitenstaanders moesten van de Zeelstse meisjes afblijven, anders namen wij onze maatregelen. Er is vroeger stevig geknokt. Er werd zelfs een politieman uit Oss ingevlogen om met harde hand orde op zaken te stellen."

Begin van het einde

Dat een deel van de horeca entree gaat vragen, noemt Wim het begin van het einde: "Het is een evenement geworden. Het is geen kermis meer. het lijkt wel een festival".

Toch zijn er al heel veel kaartjes voor het horecaplein verkocht. Wethouder Ad van den Oever is er van overtuigd dat de kermis ook dit jaar weer een succes wordt: "Het terrein is meer dan groot genoeg, er zijn nog horecagelegenheden genoeg waar je gratis kunt vertoeven. Het is meer het spreiden van de mensenmassa"