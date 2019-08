Bewoner woonzorgcentrum in kritieke toestand na brand, aantal huizen onbewoonbaar

TILBURG -

Een aantal huizen van woonzorgcentrum Den Herdgang aan het Tjeuke Timmermanspad in Tilburg, waar vrijdagavond brand uitbrak, zijn langdurig onbewoonbaar. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Een van de bewoners ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.