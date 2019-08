'Op deze manier niet leuk meer', eigenaar fietsenzaak geschokt na ramkraak

“Op deze manier vind ik het niet meer leuk om fietsen te verkopen.” Een trieste conclusie voor eigenaar Norman van Hest van fietsenwinkel Blade Bikes in Tilburg. De pui van zijn fietsenwinkel is zondagnacht verwoest door een ramkraak. Eén mountainbike maakte de dader buit. “Ik begrijp niet waarom de dader deze goedkope fiets heeft meegenomen.”

Norman schrok erg van wat hij aantrof toen hij ’s nachts aankwam bij zijn winkel. “Rond kwart over vier zag ik allemaal rook uit de winkel komen. Dan staat je wereld even stil. Ik zag een auto met een draaiende motor in de winkel staan. De dader had de motor niet uitgezet”, vertelt hij.

De dader is met een gestolen auto dwars door de glazen deuren van de winkel aan de Prinsenhoeven gereden. Daarna ging hij er op een van de fietsen van de winkel vandoor.

‘Waarom deze fiets?’

De mountainbike die is weggehaald, stond voor een muurtje in de etalage. Norman is verbaasd dat juist deze mountainbike is meegenomen. “De fiets is helemaal over het muurtje getild. De dader heeft er dus flink moeite voor moeten doen om de fiets omhoog te tillen”, zegt Norman.



Als ik extra veiligheidsmaatregelen moet gaan treffen, kan ik er net zo goed mee stoppen.



“Daarbij is de mountainbike van het merk Merida, en die is nog relatief goedkoop als je naar de andere fietsen in deze winkel kijkt.” De gestolen fiets had een waarde van 2300 euro. “Iets verderop stond een Cervelo van 8000 euro. Dus ik vraag me af wat die dader bezielde dat hij deze relatief goedkope fiets heeft gekozen er hier ook nog zo veel moeite voor heeft gedaan.”

Meer fietsenwinkels beroofd

Norman moest vorig jaar van de verzekering extra veiligheidsmaatregelen nemen, omdat er regelmatig fietsenwinkels beroofd werden. Hij is niet van plan om na de ramkraak nog meer maatregelen te nemen: “Op het moment dat we meer veiligheidsmaatregelen moeten gaan treffen, is het voor mij geen winkel meer. Dan kan ik er beter mee stoppen.”

De eigenaar van de fietsenwinkel kan nog niet helemaal bevatten wat er is gebeurd. “Ik vind het niet meer leuk om op deze manier fietsen te verkopen. We zijn een winkel begonnen uit passie om voor iedereen de beste en de mooiste fiets te maken. Dan is dit niet de achterliggende gedachte om de fietsen te verkopen en dit mee te hoeven maken.”