Criminelen slaan vaker toe in fietsenwinkels: schade loopt in de tonnen

5 augustus 2019: Blade Bikes in Tilburg

Een opvallende diefstal in de nacht van zondag op maandag. De dader ging in een gestolen auto dwars door de glazen deur van fietsenwinkel Blade Bikes aan de Prinsenhoeven in Tilburg. Met de auto reed hij helemaal door naar binnen.

Buit: voor zover bekend 1 mountainbike.



1 juli 2019: Stella E-bike Testcenter in Tilburg

Niet lang daarvoor vond ook in Tilburg een diefstal in een fietsenwinkel plaats. De showroom van Stella E-bike Testcenter aan de AaBe-straat was ineens leeg. Hoe de inbrekers binnen zijn gekomen, is nog onduidelijk.

Buit: 30 elektrische fietsen.

24 september 2018: Cycletrend in Nuenen

Fietsen van meer dan 10.000 euro per stuk werden eind september vorig jaar gestolen uit fietsenwinkel Cycletrend in Nuenen. Drie mannen met bivakmutsen en ledlampen roofden de hele winkel leeg. Uiteindelijk was de schade meer dan een ton.

Buit: 33 verschillende dure fietsen.

Eigenaar Ralf van Heugten ziet op de bewakingscamera's hoe de dieven zijn winkel hebben leeggeroofd:

12 september 2018: RSC de Zuidwesthoek in Ossendrecht

Fietsendieven hadden het begin september vorig jaar gemunt op verschillende racefietsen en mountainbikes bij wielervereniging RSC de Zuidwesthoek. De stalling bij de wielervereniging in Ossendrecht was opengebroken.

Buit: 22 racefietsen en mountainbikes.

25 juni 2018: Mutsaars Bikes in Schijndel

Via de voorkant van fietsenwinkel Mutsaars Bikes in Schijndel namen dieven eind juni 2018 veel dure fietsen mee. De winkel aan de Europalaan was volledig overhoop gehaald. Volgens eigenaar Ronald Mutsaars waren de dieven al eerder komen kijken. De fietsen waren ongeveer 7000 euro per stuk. De fietsen werden in een busje geladen en meegenomen.

Buit: 35 verschillende dure fietsen.

De eigenaar van de winkel is zichtbaar aangeslagen:

23 januari 2018: De Tweewieler in Udenhout

Criminelen forceerden eind januari vorig jaar de voordeur van De Tweewieler aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout. Daarna zochten ze hun heil op de bovenverdieping, waar de duurste fietsen stonden. Fietsen van de merken Bianchi en Trek werden in een witte bestelbus geladen. De schade bedroeg volgens de eigenaar van de zaak bijna een ton.

Buit: 29 racefietsen en mountainbikes.

Op bewakingsbeelden is te zien dat de dieven tot drie keer toe naar boven lopen om fietsen te pakken:

31 mei 2016: Fietsenwinkel Goirle

In 2016 vond een inbraak plaats in een fietsenwinkel in Goirle. Met politiehonden werd er naar de daders gezocht. Die werden niet gevonden, maar de gestolen fietsen wel. Die waren waarschijnlijk verstopt om ze op een later moment op te halen.

Buit: 8 verschillende fietsen en 12 frames.