Tijdens hittegolf overleden tapir Joep had meer onder de leden

Tapir Joep, het jonge dier dat eind juli bij de hittegolf omkwam in Dierenpark Zie-Zoo in Volkel, kampte met een bacteriƫle longontsteking. Het was dus niet alleen de hitte die hem zijn leven kostte.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht waar Joep na het overlijden naartoe is gebracht, zo schrijft Dtv Nieuws. Tapirs leven normaal gesproken in warme gebieden en volgens de onderzoekers heeft de longontsteking hem in combinatie met de warmte, de das om gedaan.

'Wij hebben geen fouten gemaakt'

Zowel de dierentuin als de universiteit waren niet bereikbaar. Volgens de lokale omroep is Eeg Manders, eigenaar van Zie-Zoo blij dat niet alleen de hitte de oorzaak was. "Tijdens de hittegolf hebben we veel voorzorgsmaatregelen genomen en er alles aan gedaan om de dieren te koelen. Nu is zeker dat we geen fouten hebben gemaakt en dat is fijn."

Het skelet van tapir Joep keert later, als het is geprepareerd, terug naar de dierentuin. Joep wordt dan onderdeel van het schoolcollege zodat kinderen uitleg kunnen krijgen hoe een tapir er anatomisch uitziet.

Onverwacht

Joep werd begin februari geboren en zijn komst was toen een totale verrassing. Pas op het laatste moment hadden de verzorgers van zijn moeder door dat ze zwanger was. Het leek er namelijk op dat de mannetjestapir niet zo geïnteresseerd in haar was.