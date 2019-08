Tommie en Pino van Sesamstraat onthoofd op nepflitsbusje van politie

De twee figuren uit Sesamstraat werden begin juli op het levensgrote fotobord met het flitsbusje geplakt. De politie kon zich daarachter verstoppen om de snelheidsovertreders te flitsen. Voor veel bestuurders was het bord extra opvallend door de afbeelding van Tommie en Pino. Toch was iemand het niet eens met de twee hulpjes van de politie. Tommie is geheel onthoofd en Pino gedeeltelijk. Of en wanneer het bord weer wordt hersteld, is niet duidelijk.

Verstopstruik gesnoeid

Het nepflitsbusje langs de zuidelijke rondweg in Breda is al lange tijd doelwit van vandalisme. De gemeente had daar allereerst in april een ‘verstopstruik’ geplant. De struiken werden gebruikt om flitsers achter te verstoppen. Daar was iemand het niet mee eens en snoeide de verstopstruik.

De gemeente Breda bedacht in mei vervolgens een nieuwe oplossing. Er werd een fotobord met een nepflitsbusje weggezet. De politie kon zich hierachter verstoppen om de snelheidsovertreders te flitsen.

Het besmeurde busje (Foto: Perry Roovers)

Binnen een dag werd het bord met spuitbussen door vandalen beklad met korte kreten zoals ‘homo’. Het nepbusje werd al snel netjes gemaakt. Daarna was het de taak aan Tommie en Pino om het verkeer te waarschuwen voor te hard rijden, maar ook dat bord is nu vernield.