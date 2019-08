Klap met kruk in Nuenens café fataal voor man: dader moet acht jaar de cel in

Acht jaar cel. Dat is de straf die de rechtbank in Den Bosch een 26-jarige man heeft opgelegd, omdat hij in in een café in zijn woonplaats Nuenen een man van 60 heeft dood geslagen met een barkruk. Het slachtoffer was een Eindhovenaar van zestig.

De twee hadden het in én buiten café Van Gogh met elkaar aan de stok gekregen. Volgens de rechter is de Eindhovenaar om het leven gekomen, nadat hij met de zitting van een eiken barkruk was geraakt. Moord is niet bewezen, doodslag wel.

Gruwelijk mis

De ruzie met dodelijke afloop was op 7 december 2018. De problemen waren begonnen in het café. De woordenwisseling werd buiten voortgezet en hierbij werden ook klappen uitgedeeld. Later op de avond troffen de 26-jarige man, die nu veroordeeld is, en zijn slachtoffer elkaar andermaal in de kroeg. Hierbij ging het gruwelijk mis.

LEES OOK:Man doodgeslagen met barkruk: negen jaar cel geëist tegen verdachte

Volgens de verdachte sloeg hij de man met een kruk uit zelfverdediging. Zijn advocaat beriep zich daarom op noodweer. Volgens hem was de verdachte bang dat de 60-jarige man verhaal kwam halen voor het incident buiten en dat de man hem zou slaan met een ijzeren staaf die hij bij zich had. De verdachte raakte volgens de advocaat in paniek en heeft daarna de fatale klap uitgedeeld.

Volgens de rechtbank was er geen enkele aanwijzing dat de verdachte zou worden aangevallen. Bovendien was de staaf van de 60-jarige man van plastic.