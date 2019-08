Getuige meldt zich na verkrachtingen in Eindhoven en Valkenswaard

Een getuige heeft zich bij de politie gemeld na de berichtgeving over twee verkrachtingen in Eindhoven en Valkenswaard. De recherche onderzoekt de informatie die deze getuige heeft gegeven. De politie gaat in het belang van het onderzoek niet in op details.

Deze getuige is overigens niet de fietser of een van de twee vrouwen in een auto met wie de politie graag in contact wil komen. Voor de verkrachtingen is zondagnacht een Eindhovenaar van 25 aangehouden. Hij wordt donderdag voorgeleid. De slachtoffers waren een 23-jarige Française en een meisje van 15.

Verkracht in bosjes

De man wordt ervan verdacht dat hij vorige week woensdag een 23-jarige Française heeft verkracht. De vrouw liep die ochtend op de Hertogstraat in Eindhoven naar haar hotel toen ze door een man werd aangesproken.

Hij reed op een scooter en bood haar aan haar naar het hotel te brengen, maar bij het Tongelreeppad trok hij de vrouw met geweld de bosjes in. Daar zou hij haar hebben verkracht. De vrouw liep meerdere kneuzingen op over haar hele lichaam.

Gewond in gezicht

De tweede verkrachting waarvan de man wordt beschuldigd, was zondagmorgen. Een 15-jarig meisje werd rond halfzeven bedreigd en geslagen in een steegje in het centrum van Valkenswaard. Hij zou haar hebben gedwongen achterop zijn scooter te gaan zitten en zich aan haar hebben vergrepen in een bosperceel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het slachtoffer raakte onder meer gewond in haar gezicht.

Eerder die ochtend kwam een 23-jarige vrouw goed weg toen ze op de Vestdijk in Eindhoven door een man op een scooter werd aangesproken. Hij bleef haar achtervolgen, terwijl zij naar huis fietste. Daar kon ze hem van zich afschudden.

De politie verwacht niet dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt, maar ze kan het ook niet uitsluiten, zo meldde ze dinsdag.

