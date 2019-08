Mini-Efteling of maisdoolhof? Dit zijn de goedkoopste dagjes uit

Maisdoolhof

Dwalen en dolen door een maisdoolhof, het kan bij 't Fazantje in het buitengebied in Dongen. Voor 3 euro kun je een speurtocht maken. En voor een klein bedrag extra is het ook mogelijk vogelvoer te maken, een pompoen uit te hollen (vanaf september) en een tochtje te maken met de familiefiets of de step.

Mini-Efteling

Tel je bij de kassa van de Efteling 42 euro neer voor een dagje vertier, het kleine broertje is een stuk voordeliger. Voor 6 euro per persoon krijg je een drie uur durende rondleiding door deze miniatuurversie van de Efteling. Het kleine parkje ligt in Nieuwkuijk en is vooral geschikt voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. Voor 4 euro extra krijgt de bezoeker ook friet, een snack en een drankje.

De Efteling in het klein

Zwemmen en golven

Talloze glijbanen, ieder half uur golven en een berenbad voor de kleintjes. Voor 7,50 euro per persoon zit je de hele dag in het water van het Golfbad in Oss. Voor kinderen tot en met 3 jaar oud is de entree 4,25 euro.

Spelen bij De Vossenberg

Een enorme buitenspeeltuin met klimrekken, schommels, wippen, trampolines en een kabelbaan. Kinderen tot en met 12 jaar oud kunnen voor 8 euro terecht bij Speelboerderij De Vossenberg in Gilze. Ouders en begeleiders mogen gratis mee. Ook binnen is er genoeg te doen, waaronder een klimkooi van een imposante 7 meter hoog. Hier kan de jeugd zich uitleven op de slingertouwen, hindernisbanen en de ballenbak.

Eekhoorn experience

Eekhoorns spotten in een enorme bamboetuin en dat helemaal gratis. Maar liefst 15 verschillende soorten zijn te vinden in De Evenaar in Etten-Leur. De Chinese gestreepte rotseekhoorn, zwartstaartprairiehond, rifidus-eekhoorn en oostelijke boeroendoek, het kan niet exotische genoeg. Je mag de beestjes ook voeren met hazelnoten en gedroogde rozenbottels.

Op eekhoorn experience.

Schommelen en glijden bij 't Kwekkeltje

Nog zo'n leuke speeltuin, 't Kwekkeltje in Rosmalen. Iedere dag geopend van april tot november. Het terrein is 5000 vierkante meter groot, er zijn meer dan 50 grote en kleine speeltoestellen te vinden, van glijbanen tot schommels. Als je durft, kun je zwieren op de kabelbaan en klimmen in de klimrekken. Voor de allerkleinsten is er een sprookjesbos. De kosten? Helemaal niks.

Levensechte dinosaurussen

Iets duurder, maar volgens Emmy Nuijten die ons mailde een tip die absoluut niet op het lijstje mag ontbreken, is het Oertijd Museum in Boxtel. Hier dwaal je rond tussen levensechte dinosaurussen en andere fossielen uit de oudheid. Door het oertijdbos volg je een spannend wandelpad. En voor de kleintjes is er ook een speeltuin. De entree is 10,50 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud. Voor kinderen van 3 tot en met 11 kost een kaartje 7,50 euro.

Openluchtspeelparadijs

Speelpark De Splinter in Eindhoven is een openluchtspeelparadijs van wel 7 voetbalvelden groot. Er zijn een kinderboerderij, een pirateneiland en een fort. Kinderen maken kennis met de moestuin en leren hoe ze een boomhut bouwen. Ook zijn er veel speeltoestellen, een bouwhoek en twee peuterzwembaden. De toegang is gratis, alleen op zon- en feestdagen betaal je 1,50 euro per persoon.

