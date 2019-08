Zoveelste winkel gaat dicht: 'Mensen kwamen internetbestelling ophalen van wat wij ook verkopen'

Straks blijft er geen winkel over in dit dorp

Een probleem waar bijna elke stad of dorp in onze provincie mee te kampen heeft: het verdwijnen van de winkels in het centrum. In Sint Anthonis gaat het wel erg hard. In twee jaar tijd zijn er tien winkels gesloten.

Het afgelopen jaar sloten in het dorp de elektrozaak, de drogist en zelfs een supermarkt. Binnenkort stopt ook Kantoorboekhandel Hendriks, een begrip in het dorp.

Totaalaanbod verdwijnt

Een van de oorzaken is het domino-effect in het dorp, zegt eigenaar Gérard Hendriks. "Samen met de andere winkels hadden we een soort totaalaanbod. Omdat er meerdere winkels verdwijnen, wordt ook het geheel minder aantrekkelijk, waardoor mensen ergens anders gaan winkelen."

LEES OOK: Tijdelijk geen supermarkt in Sint Anthonis: 'Een ramp voor het dorp'

Ook de tijdelijke sluiting van de enige supermarkt heeft daar volgens Gérard invloed op gehad. Maar de grootste boosdoener is misschien wel het internet.

Grote concurrent bezorgt in zijn winkel

De kantoorboekhandel is namelijk ook postkantoor. "Er zijn mensen die pakketjes ophalen van leveranciers waarvan wijzelf ook spullen verkopen. Dus eigenlijk komt de concurrentie echt onze winkel binnen."

Zonder iets in zijn winkel te kopen, lopen klanten daarna zijn winkel weer uit. Of hij daarvan baalt? "Soms vind ik dat zuur, maar het is ook wel een wereld waarin we nu zitten."

'Gemeente kan niets betekenen'

Ondernemersvereniging WSO baalt van de leegstand en wijst voorzichtig met het vingertje richting de gemeente. "Het duurt hier soms drie burgemeesters om iets te bereiken. En soms één raadsvergadering om iets niet te doen. Maar we moeten dus iets wél doen. De gemeente is te weinig ondernemend", vindt Huub Nooijen van WSO.

De verantwoordelijk wethouder zegt niet op de stoel van de ondernemers te kunnen gaan zitten. "Wij kunnen niet voor hun het bedrijf openhouden. Zo werkt het niet", legt wethouder Wouter Bollen uit.

'Maak dorp aantrekkelijker'

Volgens de ondernemersvereniging zou de gemeente het dorp aantrekkelijker kunnen maken en de regels wat kunnen versoepelen. Maar de vraag is of het domino-effect te stoppen is nu er al zoveel steentjes omgevallen zijn.