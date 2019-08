Songfestival legt uit waarom Den Bosch het niet is geworden: 'Bod was echt te laag'

De Brabanthallen waren net iets te laag voor het Eurovisie Songfestival en de gemeente gaf net wat te weinig informatie over de hotels in de stad. Dat blijken de twee factoren te zijn die ervoor zorgden dat Den Bosch naast het Eurovisie Songfestival greep. Positief punt is dat het Eurovisie Songfestival wil dat Den Bosch betrokken blijft bij de organisatie volgend jaar. Hoe? Dat weet nog niemand.

Woensdag gaf de gemeente het bidbook vrij en ook de afwijzingsbrieven van de organisatie van het Eurovisie Songfestival. In de brieven werd netjes maar beslist gezegd dat Den Bosch toch nog wel wat tekort kwam voor de organisatie van het enorme Europese evenement. Om te beginnen komen de Brabanthallen een meter tekort in de hoogte. Het dak is dus te laag en dat is voor zo'n groot televisie-evenement van groot belang.

Maar ook het bedrag dat Den Bosch bereid was te geven was echt te laag. 5,2 miljoen, zo schrijft de organisatie is best veel, maar veel lager dan het bedrag waar de andere steden mee over de brug komen.

Dan tenslotte nog de hotels in en rondom Den Bosch. Het zijn er genoeg zo blijkt uit de papieren, maar of ze ook allemaal beschikbaar zijn, dat was niet zeker. De gemeente Den Bosch had daar in haar bidbook veel te weinig informatie over gegeven.

Den Bosch blijft betrokken

De organisatie van het Songfestival sluit de afwijzingsbrief aan de gemeente positief af: "Wij nodigen u uit om de komende maanden samen te verkennen hoe we ook de inwoners van uw stad kunnen betrekken bij het evenement in mei volgend jaar". Dat biedt weer perspectief.