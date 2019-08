Angelique is 'superblij' want haar dure medicijn tegen MS zit weer in het basispakket

Het leven van MS-patiënt Angelique van Hooft is dankzij de Fampyra-pil verbeterd.

Fampyra, het medicijn dat bij mensen met Multiple Sclerose (MS) wordt gebruikt om symptomen te verlichten, komt terug in het basispakket van de zorgverzekering. MS-patiënt Angelique van Hooft uit Uden gebruikte het middel al meer dan een jaar, toen ineens bekend werd dat het niet meer vergoed zou worden. Paniek, want Fampyra werkte juist zo goed bij haar. Angelique is nu erg opgelucht door het nieuws: “Ik ben er echt superblij mee.”

De vergoeding werd gestopt omdat de werking volgens het Zorginstituut niet bewezen was. Het Zorginstituut geeft advies aan de minister over wat er wel en niet vergoed wordt. Minister Bruins zegt nu dat het medicijn wel degelijk effectief is bij sommige patiënten.

Voorraad op

Angelique vertelde in januari van dit jaar dat haar voorraad bijna op was en dat ze het medicijn daarna niet meer kon gebruiken. Het kost namelijk 160 euro per vier weken en dat kon ze niet betalen.

Gelukkig voor Angelique kon ze de afgelopen maanden het middel toch blijven slikken. Omdat ze meedeed met een studie naar het medicijn, hoefde ze ‘maar’ vijftig euro per maand te betalen. “Dat was gelukkig te doen”, zegt ze. Maar die bijdrage krijgt ze nu alsnog met terugwerkende kracht terug. “Ik ben echt superblij.”

Ze gebruikt Fampyra sinds 2017 en het werkt nog altijd erg goed bij haar. “Het lopen gaat iets minder goed dan voorheen, maar het werkt heel goed tegen mijn vermoeidheid. Ook sta ik nog steeds stabieler. Ik had er niet aan moeten denken dat ik ermee had moeten stoppen. Dat was echt heel vervelend geweest.”