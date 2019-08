Schutter die man (39) neerschoot in Breda nog voortvluchtig, maar politie denkt te weten wie het is

BREDA -

De politie denkt te weten wie er vrijdag in de Leuvenaarstraat in Breda vanuit een auto heeft geschoten op een man. Het slachtoffer, een man van 39, raakte bij de schietpartij gewond. Hij werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag hij zaterdagochtend volgens de politie nog. De schutter is nog voortvluchtig.