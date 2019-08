Verdachte van schietpartij Leuvenaarstraat in Breda aangehouden

BREDA -

De politie heeft zaterdagavond een verdachte opgepakt voor de schietpartij in de Leuvenaarstraat in Breda. Het gaat om een man uit Breda. Bij de schietpartij werd vrijdag vanuit een auto geschoten op een man. Het slachtoffer, een man van 39, raakte bij de schietpartij gewond. De schutter ging ervandoor maar is nu aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder meldde de man zichzelf bij de politie.