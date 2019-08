Herdenking verzetsman en Kapelaan Koopmans: 'Hij was een icoon van Den Bosch'

DEN BOSCH. -

Het is deze week 75 jaar geleden dat Kapelaan Koopmans in Den Bosch door de Duitsers werd doodgeschoten. De priesters was in het geheim betrokken bij het verzet, maar hij werd verraden. Zijn dood werd zondag herdacht in de Sint Jan en op het naar hem genoemde Kapelaan Koopmansplein. Bekijk hierboven de video.