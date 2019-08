Musicalvereniging Bergen op Zoom zoekt 'Oliver': 'Een jongetje van wie je zegt: ah gossie'

Adel verplicht. Drie jaar op rij won de stichting BOV, de Musicalvereniging uit Bergen op Zoom, de Amateur Musical Award. Dit jaar spelen ze Oliver, het verhaal van een weesjongetje in Londen. De verwachtingen zijn weer hooggespannen. Maar het wordt extra spannend. Want heeft Bergen op Zoom wel een goede Oliver?

Oliver! is één van de meest succesvolle musicals. Al sinds de vroege jaren zestig wordt de voorstelling met grote regelmaat in ons land opgevoerd. Liedjes als 'Food, glorious food', 'As long as he needs me' en 'I'd do anything' zijn klassiekers.

Twee Olivers

Maar voor de BOV is het wel extra spannend, wil regisseur Diemer van Wijk best toegeven. En dat heeft alles te maken met de jonge leeftijd van de hoofdrolspeler, tussen 8 en 12 jaar: "Normaal kiezen we een productie waarvan we van tevoren weten: die kan de club aan. Nu houden we een auditie en is de grote vraag: zitten er twee Olivers tussen?"

Te intensief

De BOV werkt dit jaar met twee volledige kindercasts. Er zijn 12 kinderen nodig, dat worden er dus 24: "Voor een amateurvereniging hebben we best veel voorstellingen. We spelen twee weken. En dan zijn er ook nog de voorbereidingen en generale repetities. Dat is te intensief voor één kindercast."

De vereniging heeft al eerder een voorstelling met kinderen gedaan. Vijf jaar geleden: Ciske de Rat. Van Wijk: "Toen hadden we ook twee casts. Dat werkte wel prettig. Kinderen zijn mega-enthousiast. Ze gaven een frisse dynamiek aan de club."

Theaterschool

De kinderen die toen in Ciske speelden, zijn nu zo'n 16 jaar oud. Vele van hen zijn verder gegaan met theater. Eén is lid geworden van de BOV, twee zitten bij de Musical Factory in Tilburg en er zijn kinderen naar de MBO theaterschool gegaan.

Gossie

Zaterdag is de eerste auditieronde voor Oliver! Zestig kinderen hebben zich aangemeld, uit de hele regio West-Brabant en een stukje Zeeland. Regisseur Van Wijk zoekt 'geloofwaardige aan aandoenlijke' jongetjes voor Oliver: "Zo'n jongetje van wie je zegt: ah gossie. Eentje die oprecht overkomt. Hij komt in allerlei situaties terecht en als publiek word je meegesleurd."

Daarnaast is er een ondeugende jongen nodig, een gangmaker, voor de 'Artful Dodger'. Van Wijk heeft goeie hoop dat ie die jongens gaat vinden, als hij de aanmeldingsformulieren bestudeert: "Het is bijzonder om te zien hoeveel ervaring veel kinderen al hebben. Ze hebben vaak al in meerdere producties gespeeld en ze nemen zangles. Ze pakken hun kansen."

Goodiebag

Na de auditieronde zaterdag valt de helft af. Van Wijk: "We proberen alle kinderen met een fijn gevoel naar huis te sturen. Ze krijgen allemaal een certificaat en een goodiebag mee." Dertig kinderen gaan door naar de tweede ronde, de week erna. Daar wordt bepaald welke kinderen mee mogen spelen in Oliver!

Oliver! van de BOV is van 27 maart tm 12 april te zien in theater De Maagd in Bergen op Zoom.