Jayden (12) kreeg dozen vol Playmobil na ongeluk, deel gaat nu naar goed doel

DEN BOSCH -

De 12-jarige Jayden uit Rijen gaat een deel van de Playmobil die voor hem werd ingezameld aan het goede doel geven. De jonge verzamelaar raakte in maart een deel van zijn bijzondere collectie speelgoed kwijt bij een ongeval op de A12. Na een grote actie kreeg hij nieuw speelgoed, maar hij kan niet alles zelf houden. "Het is veel te veel, en we hebben al heel veel. Daarom geven we het aan een goed doel."