Toekomst Muizenstad nog steeds onzeker, exploitant stopt maar eigenaar wil misschien door

Het is nog steeds onduidelijk of de Muizenstad op de kermis in Tilburg definitief ter ziele is. Exploitant Wobbe Nieborg is wel van plan te stoppen, zegt hij in het Brabants Dagblad. Hij zit niet te wachten op dierenactivisten die de tent van zijn attractie binnenvallen. Eigenaar Kokkie Kroon wil misschien wel doorgaan.

Muizenstad stond ruim zestig jaar op de kermis in Tilburg. De exploitanten van Muizenstad, Wobbe Nieborg en zijn vrouw, gooiden de attractie ruim twee weken geleden dicht op de Tilburgse kermis. Ze zeiden toen al dat dit voorgoed was. Eigenaar Kroon gaf aan dat iedereen op dat moment te emotioneel was voor een definitief besluit. Maar Nieborg blijft erbij.

“Ik moet het niet hebben dat die dierenactivisten bij ons in de tent stennis gaan schoppen terwijl er kinderen bij zijn”, zegt hij tegen de krant. De attractie sloot vanwege een filmpje dat dierenactiviste Karen Soeters op Twitter had geplaatst. Op dat moment was het 34 graden en vroeg ze zich af waarom het werd toegestaan dat de muizen bij die temperatuur door de miniatuurstad rondliepen.

LEES OOK: 'In alle emotie' geen definitief besluit over toekomst Muizenstad: steun in Tilburg voor attractie

Eigenaar is er nog niet uit

Kroon heeft nog geen definitief besluit genomen. Als de exploitanten ermee stoppen, hoeft dit voor haar niet het einde te betekenen. “Als iemand anders het wil exploiteren, sta ik daar voor open”, laat ze aan Omroep Brabant weten.

De vader van Kokkie Kroon nam de attractie tientallen jaren geleden over van grondlegger Henk de Man. Kokkie groeide ermee op. En ook zelf reisde ze ermee door Nederland, maar ook daarbuiten. Nieborg en zijn vrouw namen drie jaar geleden het stokje over. Hij werkte al voor haar vader.

Het stel is ondertussen de populatie van Muizenstad al aan het uitdunnen: "Van de honderdtwintig muisjes is al meer dan de helft weg. Kinderen komen met kooitjes langs om ze op te halen. We letten er wel goed op dat de muisjes goed terechtkomen”, zegt hij tegen het BD.