Bizar en wrang toeval: oom Jan verongelukt 15 jaar na zijn neefje Bram op dezelfde kruising

SINT-OEDENRODE -

"Het is niet te bevatten, eerst verongelukt de vijftienjarige Bram op deze kruising en vijftien jaar later zijn oom Jan", zegt een vrouw die bij de boom staat waar de snorfiets van Jan zondagavond tot stilstand kwam. Dat gebeurde nadat hij tientallen meters verderop was geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde op de N618, de weg tussen Boxtel en Schijndel. Bij het ongeluk kwamen de 52-jarige Jan en zijn 34-jarige vriendin om het leven.