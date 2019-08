Politie slingert 4 hardrijders op de bon na dodelijk ongeluk in Achtmaal

Vier automobilisten kregen een bekeuring, omdat ze te hard reden op de weg waar 60 kilometer per uur is toegestaan. Eén bestuurder reed 31 kilometer per uur te hard, een ander overschreed de snelheid met 27 kilometer per uur.

Twee snelheidsovertreders reden 81 kilometer per uur. In totaal werden 45 auto's gecontroleerd. De Achtmaalseweg ligt in het buitengebied.

Bij het ongeluk zaterdagavond kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Het 27-jarige slachtoffer zat als bestuurder in een van de auto's. De andere automobilist, een 23-jarige man uit Rijsbergen, is als verdachte aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder is dit 'een standaardprocedure bij een dodelijk ongeluk'.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Veel te hard gereden in de straat

Volgens bewoners van huizen aan de Achtmaalseweg wordt er in de straat veel te hard gereden. Zij zijn dan ook niet verrast over het fatale ongeluk. "Het was wachten op een ongeluk."

De politie kondigde aan dat ze de komende tijd vaker op snelheid gaan controleren in de gemeente Zundert.