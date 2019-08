It's a girl! Bram en Patty dolgelukkig met geboorte baby Puck

Patty en Bram van het RTL-televisieprogramma Married at First Sight zijn ouders geworden van een wolk van een dochter. 'Wat een rijkdom. Geboren, Puck, 13-08-2019 om 05.05 uur', schrijft de kersverse vader uit Ulvenhout dinsdag op Twitter.

Op Twitter stromen de felicitaties binnen. Ook van televisiepresentator Peter van der Vorst. 'Na een meer dan geslaagd huwelijk nu ook een prachtkindje. Hoera! Wat bijzonder dat we met ons programma mede aan de wieg hiervan hebben mogen staan.'

Bram en Patty werden vier jaar jaar geleden aan elkaar gekoppeld in Married at First Sight. Een opmerkelijk liefdesexperiment waarbij koppels elkaar pas voor het eerst zien bij het geven van het jawoord.

Hoewel de kans erg groot was dat het experimentele huwelijk zou mislukken, zijn de twee heel blij met elkaar. “Alles gaat goed. Natuurlijk hebben we hoogte- en dieptepunten met elkaar meegemaakt, maar we zijn echt hartstikke gelukkig.”

Vorig jaar zomer verhuisde Bram vanuit Den Bosch naar Ulvenhout om met zijn grote liefde te gaan samenwonen. Begin april kondigden ze de zwangerschap aan.

De twee zijn het enige koppel van seizoen één dat nog bij elkaar is.