'Zonder die soldaten hadden wij niet bestaan', kinderen eren oorlogshelden met bloemen

Niet alleen spelen en loltrappen maar ook een educatief en serieus onderdeel dit jaar op de Doe Week Dommelen. De kinderen deden een speurtocht met figuranten uit de oorlog en brachten een bezoek aan het militaire kerkhof. Daar legden ze zelfgemaakt papieren bloemen.

De kinderen waren echt onder de indruk van de verhalen over de oorlog: "Ze werden rondgeleid en kregen een persoonlijk verhaal over een gesneuvelde militair te horen. Dan begint het wel erg te leven bij de kinderen. Ze zijn doodstil en hebben echt respect voor wat er hier gebeurd is", zegt Geoffrey van Gerven van de Doe Week organisatie.

Kinderen onder de indruk

Dat de kinderen inderdaad respect hebben en onder de indruk zijn, blijkt als Omroep Brabant ze spreekt. "Ik vind het echt knap wat ze gedaan hebben, ze hebben gevochten voor Nederland. Super fijn, anders hadden wij niet bestaan", zegt de tienjarige Merel. Ook de andere kinderen zijn zichtbaar onder de indruk. "Als zij er niet waren geweest, hadden wij nu niet bestaan", is de meest gehoorde opmerking.

Ondertussen kleurt het oorlogskerkhof fleurig met de bloemen van de kinderen. Fijn als er nabestaanden komen. Het initiatief voor de bloemen van de kinderen kwam van de Doe Week Dommelen, in samenwerking met de Stichting Erfgoed 40-45 en de gemeenten Valkenswaard en Waalre. Allemaal vinden zij het van groot belang dat ook de komende generaties stil blijven staan bij de bevrijding van ons land.