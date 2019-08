Hollywoodster Vincent D'Onofrio dolenthousiast over Brabantsedag: 'Ik ben erbij, houdoe!'

De Brabantsedag in Heeze kent een hele grote schare fans in onze eigen provincie, maar nu wordt er ook in Amerika vol lof gesproken over het jaarlijkse openluchtspektakel. Acteur Vincent D'Onofrio kan niet wachten om naar Brabant af te reizen: "Hello wagenbouwers, we are very excited to see the theaterparade on the streets of Heeze!'

D'Onofrio is een grote naam in Hollywood. Hij speelde in talloze Amerikaanse speelfilms, waaronder Men in Black, The Cell en Full Metal Jacket. Ook was hij een van de hoofdrolspelers in de serie Law and Order. Momenteel is hij te zien in de Netflixserie Daredevil.

Ook het zoontje van de acteur, dat in het filmpje op Twitter te zien is, is enthousiast. Hij heeft duidelijk geoefend met zijn Nederlands en helpt zijn vader een handje. Bekijk hieronder het filmpje.

Tweeduizend acteurs

D'Onofrio is vooral heel benieuwd naar de tweeduizend acteurs die mee zullen doen aan de Brabantsedag en de enorme vloot die ze hebben gebouwd. De creatieve parade trekt op zondag 25 augustus door de straten van Heeze. Het thema dit jaar is 'Wat beweegt Brabanders?'.

Het gezin eindigt de boodschap met: 'We will be there. Houdoe!'

Nederlandse roots

Maar hoe komt zo'n bekende ster nou in Heeze terecht? Het zit zo. Zijn echtgenote Carin van der Donk heeft Nederlandse roots en kent de Brabantsedag maar al te goed. Vroeger stond ze tussen het publiek, tegenwoordig is ze fotografe en het is haar grote wens om de theaterparade vast te leggen. Vandaar dat de organisatie een tijdje geleden een telefoontje kreeg vanuit de Verenigde Staten.

"Ze vertelde dat ze gespecialiseerd is in het fotograferen van stoeten en parades in Amerika", vertelt bestuurslid Harald van Schie. "Maar de Brabantsedag noemde ze 'by far the most excited parade I've even seen'. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te horen!"

'Een echt cadeautje'

Van Schie noemt de komst van D'Onofrio en zijn vrouw 'een echt cadeautje'. "Het filmpje op Twitter is al heel vaak bekeken. Wie weet krijgen we nu ook internationale naamsbekendheid en zien we tijdens de editie van 2020 ook veel buitenlandse bezoekers langs de route."

Benieuwd naar de Brabantsedag? Bekijk hier onze fotoserie van vorig jaar.