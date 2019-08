Zeeuw (20) opgepakt voor groot drugslab Esch: ook verdacht van ander drugslab

Een 20-jarige man uit Oosterland in Zeeland is donderdag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij een drugslab dat op 3 juli werd ontdekt in Esch. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in het Zeeuwse Rilland waar de politie op 19 juli binnenviel. Vanwege dit onderzoek heeft de politie donderdag op drie adressen huiszoeking gedaan.

In het drugslab aan het Broxven in Esch werd amfetamine-olie geproduceerd. Experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) spraken van een groot lab. Zo werd er onder andere een ketel van 1000 liter aangetroffen en drugsafval waaronder afval van het maken van MDMA.

In de woning werden een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige Hongaarse vrouw aangehouden. Zij zitten nog in voorarrest.

Drugslab Rilland

In een schuur bij een woning aan de Duivenhoek in Rilland werden onder meer ketels gevonden. Ook stonder er tientallen jerrycans met chemicaliën zoals zoutzuur en methanol. Ook werden er resten MDMA en amfetamine-olie gevonden. In hoeverre in dit lab ook daadwerkelijk geproduceerd werd, is nog in onderzoek.

