Verwarde man zet huisartsenpost op stelten: agenten en hulpverlener doen aangifte

Twee agenten en een hulpverlener van een zorginstelling hebben aangifte gedaan tegen de verwarde man die zondagavond voor onrust zorgde bij de huisartsenpost in Bergen op Zoom. De 26-jarige man bedreigde de hulpverlener met een mes en een knuppel, de twee agenten werden door de man mishandeld.

De man, die cliënt is bij een zorginstelling in Bergen op Zoom, ging daar eerst met een mes en een knuppel tekeer tegen hulpverleners. Toen de politie aankwam was de man al vertrokken.

Kort daarna meldden medewerkers van de huisartsenpost dat de man met verwondingen bij hen binnen was. Waarschijnlijk had hij zichzelf toegetakeld. Toen agenten hem wilden aanhouden, werd hij enorm agressief. De man mishandelde de politiemensen.

Vader bemoeit zich met aanhouding

De vader van de verwarde man probeerde te voorkomen dat zijn zoon werd aangehouden. Ook hij, een 63-jarige man uit Roosendaal, ging tekeer tegen de agenten. Hij dreigde een kruk naar hen toe te gooien.

Uiteindelijk werden de man én zijn vader ingerekend. Bij de aanhouding is pepperspray gebruikt. Bij welke zorginstelling de man precies cliënt is, kan de politie niet zeggen.