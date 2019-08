TOP Week voor nieuwe studenten van start in Tilburg, 'ik verheug me op de vele feestjes'

Het zoete leven is afgelopen in het zuiden van Nederland. Kinderen gaan weer naar school, volwassenen aan het werk en eerstejaars studenten storten zich in een traditionele introductieweek, om de stad en elkaar beter te leren kennen. In Tilburg is de TOP Week maandagmorgen begonnen voor maar liefst 4000 nieuwe studenten.

De deelnemers beginnen dit schooljaar met een studie aan de Tilburgse universiteit of op het HBO. In de studentensporthal in Tilburg maakten ze maandagmorgen om acht uur al kennis met de mensen die het komende jaar hun beste vrienden gaan worden.

Een beetje zenuwachtig staan ze in de rij om zich te registreren en zich te voegen in een groepje met een gek uitgedoste mentor. Het wordt een week van weinig slaap, veel drank en meestal gekke opdrachten. Hou je vol tot het eind, dan weet je waar in Tilburg de leukste plekken zijn en met welke mensen je het moet gaan doen dit komende jaar.

Papa's enthousiast, 'kindjes' moeten nog even loskomen

Twee mentoren, uit Tilburg, zijn Stijn en Lauran, traditioneel papa's genoemd. "Kindjes hebben we er een beetje zin in?", vragen ze aan de nog onwennige eerstejaars. Heel enthousiast klinkt het antwoord nog niet, maar wat wil je ook als je net aangekomen bent. "Daar moet nog aan gewerkt worden", stellen de mentoren vast.

Studentenstad

Tilburg wordt door de nieuwelingen op het eerste gezicht als heel gezellig ervaren. Kim, Lin en Ange gaan communicatiewetenschappen studeren aan de Tilburg University. Ze komen niet uit Brabant en kijken wat verwonderd naar de verklede mentoren. "Ik hoop eigenlijk alvast mensen te leren kennen voor mijn studie. Dat ik niet alleen zit of maar één iemand ken". Een andere eerstejaars vindt Tilburg een echte studentenstad. Veel studenten en veel café's. "Ik verheug me op de vele feestjes en veel mensen leren kennen", zegt ze opgetogen.

Bier en zingen

Maandagavond barst de TOP Week echt los met een groot introductiefeest in de Koepelhal. Daarna zijn de dagen redelijk volgepland. Met een kroegentocht tot een 'night at the museum' en van een lunch in het Spoorpark tot zwemmen met z'n allen in Recreatiebad Stappegoor.

Woensdag wordt er gezongen en gedronken tijdens de traditionele Biercantus , het hoogtepunt van de TOP Week in Tilburg. Al moet je voor dit drankfestijn toch echt 18 jaar zijn, anders word je doorverwezen naar de Boozeless Crew die gegeven wordt in het Doloris Meta Maze, een waanzinnige ervaring in een kunstzinnig doolhof aan de Spoorlaan in Tilburg.

Aan het eind van de week, op vrijdag, mag iedereen weer een weekendje naar huis om bij te komen. De week daarna begint het serieuze studeren.