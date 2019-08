Gevonden! Eigenaar van winnend Staatsloterij-lot meldt zich om 100.000 euro te ontvangen

De winnaar van het in Schijndel gekocht Staatslot, waarop een ton is gevallen, is bekend. De koper heeft zich telefonisch gemeld, zo laat een woordvoerster van de Staatsloterij weten. “En daar zijn we heel blij mee”, zegt ze.

Ze wil niet vertellen of het een vrouw of een man is en of zij of hij in Schijndel woont. Wel is duidelijk dat de Staatsloterij voor 6 september een feestje heeft gepland bij Tabaktief Jan van Roessel, de winkel waar het lot voor de augustustrekking was gekocht.



Koffie en gebak

De kansspelorganisatie zal er alles aan doen om de anonimiteit van de gelukkige te waarborgen. De woordvoerster ‘denkt dan ook niet’ dat hij of zij er op 6 september bij zal zijn. Mensen die dan wel de zaak van Van Roessel bezoeken, kunnen op koffie en gebak rekenen.



De trekking was op 10 augustus. Het had onder meer met de vakantieperiode te maken, dat het zo lang duurde voordat de winnaar bekend was.

