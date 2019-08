Vader steekt huis met slapende kinderen in brand en moet acht jaar cel in

Een man uit Eindhoven moet acht jaar de cel, omdat hij brand heeft gesticht in zijn huis waar zijn drie kinderen toen lagen te slapen. Zijn daad had in het ergste geval de dood van zijn kinderen van drie, vier en negen jaar tot gevolg kunnen hebben. De rechtbank in Den Bosch rekent hem dat zeer zwaar aan. De 32-jarige dader kreeg ook tbs. Volgens de rechter was er sprake van poging tot moord en brandstichting.

De man, die huwelijksproblemen heeft, kwam eind november vorig jaar tot zijn daad. Hij was toen zelf ook thuis en kon net als de kinderen op het nippertje worden gered. De brandweer haalde de slachtoffers met een hoogwerker via het zolderraam uit het brandende huis aan de Ravensdonk. De dader werd een dag later gearresteerd, de politie had snel in de gaten dat er opzet in het spel moest zijn.



'Gezinsmoord voorkomen'

De officier van justitie sprak twee weken geleden al van een drievoudige poging tot moord; ze eiste acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens haar is ternauwernood een gezinsmoord voorkomen. Justitie vindt ook dat de Eindhovenaar elk kind 10.000 euro aan smartengeld moeten betalen.



De brandweer werd op 28 november ’s morgens vroeg gealarmeerd voor een woningbrand in de wijk Genderbeemd. De man, die nu veroordeeld is, had zelf 112 gebeld. Bij aankomst van de brandweer was er een grote rookontwikkeling. De kinderen moesten met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen worden gebracht. Hun verwondingen bleken mee te vallen.

Geknoeid met rookmelder

Uit technisch onderzoek en een verklaring van een van de slachtoffertjes bleek dat er met een rookmelder op de eerste etage van het huis was geknoeid. Ook was het opvallend dat de man die nacht met zijn kinderen op zolder sliep, wat hij normaal gesproken nooit deed.



Verder werd uit zijn persoonlijke computergegevens opgemaakt dat de man uit het leven wilde stappen. "Die wens zou voortkomen uit een problematische scheiding. Ook zou hij de kinderen te weinig zien", aldus de officier. Ze vindt het erg kwalijk dat 'meneer tot op de dag van vandaag zijn betrokkenheid blijft ontkennen.'

