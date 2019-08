Kinderen aan dood ontsnapt nadat vader huis in brand stak, 8 jaar cel geëist

Drie kinderen zijn vorig jaar november aan de dood ontsnapt toen hun vader hun huis in Eindhoven in brand stak. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch wist de man dat hij het leven van hun zoontjes op het spel zette. De officier van justitie spreekt van een drievoudige poging tot moord en daarom moet de Eindhovenaar acht jaar de cel in, zo werd dinsdagmorgen geëist.

Ook is tbs met dwangverpleging geëist. Verder zou de 32-jarige verdachte elk kind 10.000 euro aan smartengeld moeten betalen. Hij had huwelijksproblemen en er was een omgangsregeling getroffen.



Geknoeid met rookmelder

Uit technisch onderzoek en een verklaring van één van de kinderen bleek dat er met een rookmelder op de eerste etage was geknoeid. Ook was het opvallend dat de man die nacht met zijn kinderen op zolder sliep, wat normaal gesproken niet gebeurde. Verder werd uit zijn internetgeschiedenis opgemaakt dat de man uit het leven wilde stappen. "Die wens zou voortkomen uit een problematische scheiding. Ook zou hij de kinderen te weinig zien", aldus de officier. Ze vindt het erg kwalijk dat "meneer tot op de dag van vandaag zijn betrokkenheid blijft ontkennen."

Gered via zolderkamer

De brandweer werd op 28 november ’s morgens vroeg gealarmeerd voor een woningbrand aan de Ravensdonk. De drie kinderen en hun vader konden met veel geluk in veiligheid worden gebracht: ze moesten via het raam van de zolderkamer worden gered. Ze werden onder begeleiding van de politie naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Dit was nodig, omdat het vervoer snel en veilig moest verlopen.



Een dag na de brand werd de man aangehouden, op verdenking van brandstichting. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie liet toen weten dat het met de kinderen naar omstandigheden goed ging. Het is niet bekend door wie en waar ze werden opgevangen. De brandschade viel relatief mee; de meeste problemen werden veroorzaakt door de rookontwikkeling. Het vuur was begonnen bij de open haard.



