Dressoir van Hitler en kopie bronzen paard te zien in Den Bosch

Een kolossaal dressoir dat Adolf Hitler in zijn werkkamer in de Nieuwe Rijkskanselarij in Berlijn had staan, is binnenkort te zien op een tentoonstelling in Den Bosch over de toegepaste kunst van de nazi's. Ook wordt daar onder meer een kleine kopie tentoongesteld van één van de grote bronzen paarden die voor de kanselarij stonden. Over de tentoonstelling is veel te doen, anti-fascisten organiseerden al een demonstratie.

Het buffet uit Hitlers werkkamer werd ontworpen door Hitlers favoriete Albert Speer en wordt uitgeleend door het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. Het is zeker vier meter breed en bedoeld om te imponeren. Het was enige tijd onzeker of het museum het meubel wel binnen kon krijgen. Het paard is een ontwerp van Josef Thorak, één van de grote beeldhouwers in nazi-Duitsland.

In sommige kringen werden al vraagtekens geplaatst bij de expositie over de gewiekste wijze waarop de nazi's toegepaste kunst gebruikten om mensen voor zich te winnen. De één vindt de tentoonstelling bij voorbaat al provocerend, de ander vreest dat er bewondering voor het design kan ontstaan.

'Nazi-propaganda niet in museum'

Zo'n twintig antifascisten protesteerden in juli in Den Bosch tegen de geplande tentoonstelling. Volgens hen hoort nazi-propaganda niet thuis in een museum. Museumdirecteur Timo de Rijk vindt het echter zijn plicht om te tonen wat design en kunst in ook slechte zin doen. De tentoonstelling Design van het Derde Rijk is vanaf 8 september te zien in het Design Museum in Den Bosch.

