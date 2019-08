Burgemeester Jack Mikkers had Eritrese conferentie in Veldhoven niet mogen verbieden

VELDHOVEN -

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven zat fout toen hij in april 2017 een conferentie door Eritreeërs in zijn stad verbood na rellen. De Raad van State maakte woensdag bekend hij meer informatie had moeten inwinnen om te beoordelen of de situatie beheersbaar was en of de conferentie met extra maatregelen, bijvoorbeeld door de inzet van meer politieagenten, toch door had kunnen gaan.