Eritrese jongerenorganisatie wil schadevergoeding van Veldhoven: 'Dit is een opsteker'

Bart-Jan Walraven, de advocaat van de organisatoren van de Eritrese conferentie in Veldhoven, zegt erg blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State, waarin duidelijk werd dat de burgemeester van de stad fout zat toen hij de conferentie in 2017 afblies. "Dit is een opsteker. Nu gaan we kijken of we er samen met de gemeente Veldhoven financieel uit kunnen komen wat betreft de schadevergoeding", zo zei hij.

Burgemeester Jack Mikkers verbood de bijeenkomst van jongerenorganisatie YPFDJ in april 2017 na rellen aan de poort van conferentiecentrum Koningshof. De relschoppers waren vooral boos, omdat een vertrouweling van de Eritrese president erbij zou zijn. Het was de bedoeling dat hij landgenoten zou toespreken die hun vaderland hebben verlaten. Dit leverde angstgevoelens op bij veel gevluchte Eritreeërs.

'Besluit burgemeester was onjuist'

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat het besluit de conferentie te verbieden via een noodverordening onjuist was.

De jongerenorganisatie wilde eerder 180.000 euro verhalen op de gemeente Veldhoven, als compensatie van de gemaakte kosten. Er werden zeshonderd deelnemers verwacht, vooral uit het buitenland.

Vliegtickets, maaltijden en huur

"Er kwamen deelnemers uit Italië, uit Amerika en Rusland. Die hadden allemaal al vliegtickets gekocht", aldus Walraven. "Daarnaast werd het congrescentrum vier dagen volledig afgehuurd en waren er maaltijden besteld voor alle gasten. Een hoge kostenpost, dus."

'180.000 euro is grove schatting'

Of de YPFDJ daadwerkelijk 180.00 euro gaat eisen, is niet duidelijk. "Dat bedrag is een grove schatting", stelt de advocaat. "Maar deze uitspraak maakt duidelijk dat mijn cliënten recht hebben op een schadevergoeding." Hij hoopt dat zij er onderling met de gemeente Veldhoven uit kunnen komen. "Mocht dat niet het geval zijn, dan volgt eventueel een gerechtelijke procedure."

De gemeente Veldhoven laat weten de uitspraak van de Raad van State te zullen bestuderen. "Pas als wij contact hebben gehad met de advocaat van de jongerenorganisatie zullen wij ons beraden op hun voorstel", aldus een gemeentewoordvoerster.

Reactie burgemeester Delhez

De huidige burgemeester van Veldhoven, Marcel Delhez, laat in een verklaring weten: 'Burgemeester Delhez over de uitspraak in het hoger beroep Noodbevel Eritrese conferentie: 'We kunnen niet anders dan de uitspraak van de Raad van State respecteren. We gaan deze nader bestuderen om goed te begrijpen wat precies bedoeld is. De uitspraak zegt immers veel over de rol en de bewegingsruimte van Nederlandse burgemeesters. Het noodbevel als instrument is er namelijk niet voor niets. Het is een zwaar middel met veel impact, waar je als burgemeester niet zomaar gebruik van kunt en wilt maken.'

'De vrijheid van vergadering is -zoals de Raad van State terecht oordeelt- een belangrijk grondrecht, maar de zorg voor onze samenleving en de veiligheid is eveneens een belangrijke taak. Als die in het geding is, ben je soms gedwongen in te grijpen en die keuze te maken. Dat zijn moeilijke afwegingen en keuzes, zeker in hectische situaties, zoals bij onverwacht en onvoorzien opkomende ernstige wanordelijkheden zoals toen.'