Lachgas is booming in Brabant: aantal webshops en koeriersbedrijfjes verzesvoudigd

Het aantal Brabantse bedrijven dat lachgas verkoopt is in 2,5 jaar tijd verzesvoudigd. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Begin 2017 waren er nog drie bedrijven ingeschreven, nu zijn er dat al achttien. Het gaat dan vooral om webshops en koeriersbedrijfjes. Het werkelijke aantal dat lachgas verkoopt ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Verslavingsinstelling Novadic-Kentron maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. "De drempel om lachgas te bestellen wordt zo steeds lager. Het gebruikt neemt daardoor toe", vertelt preventiemedewerker Daniëlle Ketelaars. "Bij langdurig gebruikt kan het leiden tot serieuze gezondheidsrisico's zoals spierzwakte, flauwvallen en bloedarmoede."

Schimmig

“Het is een goede handel. De vraag stijgt enorm”, weet eigenaar Awat (20) van het nieuwe bedrijf Spacegas uit Beek en Donk. Twee maanden geleden is hij begonnen met de onlineverkoop van de populaire partydrug. De flessen lachgas worden via koeriers bezorgd. Op stapavonden krijgt het bedrijf tientallen bestellingen. Hij wil zijn achternaam niet vermeld hebben, vanwege ‘het schimmige’ imago van de branche. “Onze bezorgers krijgen regelmatig commentaar.”

Ook Biertaxi Helmond merkt dat er steeds meer concurrentie is. Twee jaar geleden begon hij al met de verkoop en bezorging van slagroompatronen. “Op het hoogtepunt verkocht ik 1250 patronen per week”, vertelt Patrick Robben. De patronen werden voor hem belangrijker dan de verkoop van bier. “Door de toenemende concurrentie is dat helemaal ingestort. Ik verkoop nog maar een paar doosjes per week.”

Nog meer bedrijven

Het is lastig om precies te zeggen hoeveel bedrijven zich met de verkoop van het goedje bezighouden. Een branchevereniging is er niet, ook zijn er bedrijven die zonder inschrijving handelen. De Kamer van Koophandel heeft op verzoek van Omroep Brabant in de bedrijfsomschrijvingen gezocht naar de termen ‘lachgas', 'no2' en 'slagroompatronen’.

“Bedrijven zijn echter niet verplicht deze velden in te vullen”, vertelt een woordvoerder van het handelsregister. Waarschijnlijk zijn er dus nog meer bedrijven die niet meegeteld zijn.

Het gaat in deze cijfers om bedrijven waarbij verkoop van lachgas een hoofdtaak is. Winkels van ketens als Blokker en Sligro, die 'toevallig' ook slagroompatronen verkopen, zijn daarom niet meegenomen.

Lachwekkend

De eigenaar van Spacegas moet lachen om het lage cijfer van de KvK. “Het zijn er veel meer. Veel bedrijven doen het zwart, in elke stad zit er wel één.” Robben vult aan: “Heel Facebook staat vol met aanbieders. Ik zie ze hier in Helmond regelmatig rondrijden met grote flessen vol lachgas in de auto.”

De handel in lachgas is sinds 2016 legaal. In heel Nederland zijn er nu 119 bedrijven. Brabant is na Noord- en Zuid-Holland koploper.