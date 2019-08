Pieter (23) zat uur lang vast in achtbaan Baron 1898 in de Efteling: 'Er ontstond paniek'

Pieter (23) uit Tilburg zat woensdagmiddag samen met een vriend in achtbaan Baron 1898 toen het karretje vlak voor de vrije val stilviel. Door de storing zaten de twee en andere bezoekers een uur lang vast op dertig meter hoogte. "In het begin was iedereen verbaasd, maar naar verloop van tijd werd het vervelend en ontstond er wat paniek."

Omdat het de eerste keer was dat Pieter en zijn vriend in de achtbaan gingen, hadden ze nog niet direct door dat er iets aan de hand was. "Na een tijdje hadden we wel in de gaten dat het niet klopte."

Het was geen fijne ervaring voor de Tilburger. "Het werd vervelend. Sommige mensen werden angstig. Maar het was juist gunstig als we zouden vallen (de vrije val, red.), aangezien we dan bevrijd konden worden."

Nazorg

De passagiers werden na een uur bevrijd door Efteling-medewerkers. Via een trap zijn alle inzittenden weer naar beneden geklommen. "We hebben goede nazorg gehad en kregen wat te drinken en een welgemeend excuses." Of Pieter na deze ervaring nogmaals in de attractie zou stappen? "Ja, zoiets kan gebeuren."

