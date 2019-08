Glijbaan Hemelrijk wordt ingekort na meerdere ongelukken in paar maanden tijd

De glijbaan in speelgebied De Oervallei was al eens dicht na meerdere incidenten. Aan het begin van de zomer viel een meisje zo hard van de glijbaan dat ze zeven hechtingen naast haar oog kreeg. Een vrouw werd met haar kleindochter op schoot ook van de glijbaan gelanceerd.

Het 8-jarige meisje kreeg zeven hechtingen naast haar oog (Foto: Jessica van Os).

Het park besloot zaterdag de glijbaan voor een tweede keer te sluiten, nadat een filmpje opdook waarin te zien is dat een kind werd gelanceerd.

Trappetje

Volgens de directeur is nu een snelle en goede oplossing gevonden. “We korten de glijbaan van boven in. De hindernisbaan die naar de glijbaan gaat blijft, maar er komt een trappetje naar beneden om van de glijbaan af te gaan.” De directeur verwacht dat de glijbaan op deze manier veiliger is.

De fabrikant en de directeur van het park hebben naar verschillende oplossingen gekeken. "We hebben ook gekeken of er een heuvel uit de glijbaan kan, maar dat is lastig en niet veiliger." De glijbaan uit het speelgebied halen was geen optie. "We hebben een van de grootste speeltuinen. Daar hoort een glijbaan bij." Dit speelgebied is sinds april open.

Volgens de directeur reageren bezoekers positief op de beslissing die het park heeft genomen over de glijbaan. "Bezoekers zijn positief over het feit dat de glijbaan gesloten is, maar ook dat we deze gaan aanpassen."

Twee weken

De fabrikant gaat volgende week met de glijbaan aan de slag. Daarna moet deze weer gekeurd worden door het keurmerkinstituut. “Ik hoop dat de glijbaan over twee weken weer open kan.”

