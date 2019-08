'Lachgas verbieden, hoe lastig ook', Kamerlid René Peters bezorgd over opmars partydrug

“Verbieden die handel, simpel zat. Het gaat nergens meer over.” René Peters is uitgesproken over het fenomeen lachgas. Het Tweede-Kamerlid voor het CDA vindt dat het gebruik van de partydrug al te lang is onderschat. Actie is nodig, tot een verbod aan toe, vindt de parlementariër uit Oss.

De SP, de partij van onder anderen Lilian Marijnissen en Henk van Gerven uit Oss en Bredanaar Michiel van Nispen, wil nog niet zover gaan. De Kamerleden reageren op het bericht van Omroep Brabant waaruit blijkt dat het aantal bedrijven in Brabant dat lachgas verkoopt, in twee en een half jaar is verzesvoudigd. Alleen Noord-Holland telt meer bedrijven. Het werkelijke aantal dat lachgas verkoopt, ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Stappenplan voor aanpak

René Peters vindt de ontwikkelingen rond lachgas verontrustend, al beseft hij wel dat een verbod instellen makkelijker is gezegd dan gedaan. Hij en zijn partijgenoot Anne Kuik vinden het de hoogste tijd om duidelijk te maken dat lachgas niet (meer) zo onschuldig is als het leek. Dat het veel erger is dan een proefballonnetje. Peters denkt aan een stappenplan.



“Je kunt dan wel op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid vertrouwen, maar het is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maak hardop je bezorgdheid duidelijk dat lachgas veel meer met mensen doet dan werd gedacht. Zorg er vervolgens voor dat het spul alleen terechtkomt waar het (semi)legaal kan worden verkocht. Het kan niet zo zijn dat mensen een grote tank met lachgas in hun auto laden en dat het vervolgens aan de man wordt gebracht.”



'Haken en ogen aan verbod'

Peters erkent dat handhaving een probleem kan zijn. Bovendien zijn er sectoren, als de horeca, de industrie en de medische wereld, waarvoor lachgas onontbeerlijk is. “Ik weet het: lachgas verbieden is ontzettend lastig. Er zitten haken en ogen aan, maar je moet ergens beginnen”, aldus Peters. Anders loopt het uit de klauwen, zo blijkt uit zijn woorden. “Je ziet het ook aan de ontwikkeling van wiet. Trouwens, waarom zouden we wel zoveel actie ondernemen tegen roken?”



Stadgenoot Henk van Gerven, die voor het SP in het parlement zit, is op de hoogte van de strijd die het CDA tegen lachgas voert. “Wij hebben er ons in onze partij nog niet zo mee beziggehouden. Maar persoonlijk, als oud-huisarts, word ik er evenmin blij van.”



'Voorlichting nodig'

“Het gebruik van lachgas als roesmiddel is toegenomen. Tot op heden lijkt het gebruik relatief onschadelijk behalve wanneer het excessief wordt gebruikt en in combinatie met bijvoorbeeld grote hoeveelheden alcohol. Er is voorlichting nodig dat lachgas bij gebruik in grote hoeveelheden niet wenselijk is bij jongeren. Verder hebben gemeenten nu de mogelijkheid om bij overlast in te grijpen”, zo melden Van Gerven en zijn partijgenoot Michiel van Nispen uit Breda.

Er lopen nu landelijke onderzoeken van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs en het Trimbos-instituut, waarvan de resultaten over respectievelijk enkele maanden en in de tweede helft van 2020 worden verwacht. “Als SP zijn we ervoor deze resultaten af te wachten en dan te kijken of landelijk verdere maatregelen wenselijk zijn”, aldus Van Gerven en Van Nispen.