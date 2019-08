De stank van mestverwerker Den Ouden frustreert ook de wethouder: 'Buurt vecht tegen de bierkaai'

Wanneer is de maat vol? De afgelopen weken werd de productie bij Den Ouden meerdere keren stilgelegd. De omgevingsdienst vond dat het bedrijf te veel stonk. De provincie hanteert inmiddels dwangsommen, het mestbedrijf moet nu 25.000 euro betalen. Den Ouden heeft bezwaar gemaakt.

Bij wethouder Maas is de maat inmiddels wel vol. "Het kan niet dat een bedrijf maar kan blijven opereren, terwijl de inwoners telkens aan het kortste eind trekken."

Geen stank bij andere mestverwerker

En oplossingen liggen gewoon in het verschiet. Dat denkt Maas althans. Voor de vakantie is ze op bezoek geweest bij mestverwerker Komeco in Dronten. Net als Den Ouden verwerkt dit mestbedrijf kippenmest tot mestkorrels. "Daar stinkt het dus niet, we zijn daar de buurt ingegaan en mensen hebben er geen last van."

Een ander productieproces is volgens de wethouder het geheim van het bedrijf. "De stank wordt al bij de bron aangepakt. Er gaat minder stank de schoorsteen in. En dan mag die schoorsteen ook hoger." Maar het vermoeden is dat Den Ouden dan wel het hele bedrijf moet ombouwen. En dat is erg duur.

'Eerst minder stinken'

Den Ouden heeft in maart een aanvraag gedaan bij de provincie voor een hogere schoorsteen om de stank te verminderen. Maar de wethouder vindt dat deze optie alleen vooralsnog weinig zin heeft. "Eerst moet het bedrijf minder stinken. Een hogere schoorsteen verspreidt de uitstoot alleen maar over een nog groter gebied."

Maar de wethouder heeft feitelijk niets te zeggen over die hogere schoorsteen. Ook kan ze geen strafmaatregelen nemen tegen het bedrijf. "De provincie is het bevoegd gezag. De omgevingsdienst de handhaver. Ik kan alleen druk uitoefenen en indringende gesprekken voeren met de provincie en de omgevingsdienst. Gelukkig voelen ze nu de urgentie om meer te handhaven."

'Soms frustrerend'

De positie van de gemeente is 'soms frustrerend', zegt de wethouder. Ze maakte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een belofte om er alles aan te doen om de stank van Den Ouden aan te pakken. GroenLinks-raadslid Bert van Sas, inwoner van de wijk Brouwhuis, werd in de raad verkozen. "Alle middelen die we hebben, zetten we in", zegt Maas.

Gesprekken met Den Ouden horen daar ook bij. "We hebben uitstekende gesprekken, maar het resultaat blijft uit. We proberen ze te overtuigen van hoe hoog de nood is, maar in de praktijk gebeurt er dan weinig."

'Specialist stankoverlast'

Inmiddels hangen er vier dikke mappen over stankoverlast in de dossierkast van de wethouder. "Ik ben specialist stankoverlast geworden", grapt ze. Of de gemeente spijt heeft dat Den Ouden naar Helmond is gekomen? "Dat moet je aan mijn voorgangers vragen."

"Maar de vergunning die Den Ouden heeft, past helemaal niet bij de situatie. Het bedrijf heeft een verantwoordelijkheid. Ja, je hebt een vergunning gekregen, maar toch niet om zo door te produceren. Duizenden inwoners zitten al jaren in de stank."

Of de bewoners voor het einde van haar termijn verlost moeten zijn van de stank? "De inwoners verdienen het niet om nog 3 jaar te moeten wachten."