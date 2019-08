62e Brabantsedag in Heeze; van boerenkarren tot Brabants fenomeen

HEEZE -

Heeze staat zondag weer in het teken van de Brabantsedag. Het is de 62e editie alweer. De Brabantsedag begon in 1958 als een stoet van boerenkarren door de straten van Heeze en groeide door de jaren uit tot een Brabants fenomeen. Bekijk in de video hieronder de Brabantsedag door de jaren heen.