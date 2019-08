Wagenbouwers FM draait op volle toeren voor bouwers van Brabantsedag: 'Verzoekjes stromen binnen'

Voor het vierde jaar op rij heeft de Brabantsedag in Heeze een eigen radiostation. Wagenbouwers FM, hoe toepasselijk, zendt tot zondagmiddag uit vanuit het tijdelijke radiostation in het hartje van Heeze. In een glazen huis.

"Het is nu niet meer zo heet in de studio", zegt dj Ivar, die de middagshow voor zijn rekening neemt. Want als de zon op het glazen huis voor het gemeentehuis schijnt, kan de temperatuur in de studio behoorlijk oplopen. "Wij zijn echt van en voor de wagenbouwers", zegt de dj die in het dagelijks leven machinist is bij de NS. Het maken van radio noemt hij 'enorm gaaf'. "Ik was dolenthousiast en rolde er zo in."

Vriendenclub

"Wagenbouwers FM is ontstaan uit een vriendenclub", zegt dj en oprichter Koen van der Vorst. Ondanks dat het aanbod van radiostations tegenwoordig gigantisch groot is en er ook nog Spotify is, stromen de verzoekjes binnen. De mailbox loopt vol met aanvragen, inmiddels meer dan zeshonderd.

Volgens Koen komt dat omdat Wagenbouwers FM geen vast format heeft en eigenlijk alles kan draaien wat er wordt aangevraagd. "Er is veel interactie met de wagenbouwers en wij horen er helemaal bij. Zeker nu we midden in Heeze staan merken we dat. Mensen die voorbij rijden toeteren en zwaaien naar ons."

Nog tot zondagmiddag draait het radiostation op volle toeren. Als de optocht van de Brabantsedag begint, stoppen ze ermee. Dan luistert niemand meer. En volgend jaar? Dan gaan de enthousiaste radiomakers gewoon door.