Wijnboer Sjaak is lyrisch over zijn druiven: 'We stevenen af op een uitmuntend wijnjaar'

"Je ziet het aan de structuur van de druiven en je proeft nu ook al dat er veel suiker in zit", aldus Sjaak Hector (67) van Wijngaard het Groenewoud in Bergen op Zoom.

De hitte in juli is gunstig geweest voor de druiven, legt Sjaak uit. "De hoge temperatuur heeft ervoor gezorgd dat de druiven eerder tot ontwikkeling kwamen. Ze kregen eerder hun blauwe kleur waardoor ze langere tijd hadden om suikers op te bouwen."

Laatste jaar

Sjaak runt samen met zijn broer Peter voor het laatste jaar de wijngaard in Bergen op Zoom. Ze maken wijn voor voor hun hobby. Na de oogst verhuizen ze naar een nieuwe plek in Oudenbosch. "Daar hebben we de ruimte om uit te breiden. Dit wordt dus om meerdere redenen een bijzondere oplage", lacht Sjaak.

Alleen het weer kan nog spelbreker worden voor Sjaak en zijn collega's. "Totdat de wijn op het vat zit, blijft het spannend. We moeten nu geen hoosbuien meer krijgen, want dan komt er te veel vocht in de druiven", legt Sjaak uit.

'Wijn komt wel op'

De verwachte 270 flessen rode en witte wijn die op de wijngaard worden gemaakt, zijn in principe niet voor de verkoop. "We hebben een grote familie dus de wijn komt wel op. Behalve mijn broer Peter, want die drinkt geen druppel", lacht Sjaak.