Heel Holland Bakt-ster Robèrt van Beckhoven verkoopt vanaf nu ook ijs

Naast de voormalige leerfabriek op het KVL-terrein in Oisterwijk stond vroeger de brandweerkazerne. En dat is nu de plek voor Robèrts ijssalon en crêperie. Als we aankomen, maakt hij net zijn terras in orde. Van Beckhoven wil rustig beginnen, er zijn dus nog weinig bezoekers. Af en toe valt een belangstellende binnen, meestal een bekende. Die wordt door Robèrt en zijn vrouw en manager Pirjo de Winkel rondgeleid.

Pirjo en Robèrt leiden bezoekers rond in de nieuwe ijssalon en crêperie in Oisterwijk.

Op Robèrts voorstel is Pirjo er dit keer ook bij. Zij doet de zakelijke kant van het almaar uitdijende bedrijf 'Bij Robèrt'. Maar dat hoef je niet te benoemen, dat merk je snel genoeg als je ze samen ziet. Hij enthousiast vertellend over zijn ambities en dromen, zij legt uit hoe ze die dromen zo slim mogelijk uitvoert. Bijvoorbeeld bij dit nieuwe avontuur, met ijs en pannenkoeken erbij.

Ambacht

Robèrt wilde altijd al een ijssalon: "Want een bakker is veel meer dan alleen maar brood en taarten. De pannenkoek is in beginsel ook brood. Het vroegere brood leek nog het meest op een pannenkoek. Dus het hoort gewoon bij ons vak. En omdat dit terrein van de leerfabriek een ambachtsplaats is, wil ik het hele ambacht laten zien. En dat kan nu."

In 2014 begonnen Pirjo en Robèrt op het KVL-terrein met een bakkerij en een leslokaal. Daar kwam even later de Keuken van Leer bij: een plek voor koffie, thee gebak en lunchbroodjes. Een winkeltje met bakspullen en een plek voor kinderen volgden. Een flinke investering. Bij Robèrt werken inmiddels 85 man.

Beertjes

Het geld was dus op toen de kazerne vrij kwam en Robèrt daar zijn ijssalon met crêperie wilde beginnen. Pirjo aarzelde: "Ik zag wel beertjes op de weg. Ik dacht: allemaal leuk, maar hoe gaan we dit nou weer regelen? Het had voor mijn gevoel geen zin om weer naar de bank te gaan. Dus met onze accountant en adviseur bedachten we crowdfunding."

Toen de crowdfunding-actie startte, gingen Robèrt en Pirjo gingen op vakantie. Pirjo: "Het was heel spannend. We volgden het via onze telefoon. Je kunt er zelf wel in geloven, maar je moet de mensen ook mee krijgen." En dat lukte. In 2,5 week kreeg het stel 250.000 euro bij elkaar. Genoeg om te kunnen starten. Pirjo: "Het heeft de vakantie heel speciaal gemaakt."

Robèrt van Beckhoven bij zijn ijsmachine.

Het merk Robèrt

Pirjo: "Toen ik in het bedrijf kwam, zag ik dat Robèrt met heel veel passie zijn vak overbrengt. Dat kun je niet faken. Hij heeft ook alle kanten van het vak van huis uit meegekregen. Dus ik zei: we moeten van Robèrt een merk maken."

Heel Holland Bakt

Dat lukte, met een beetje geluk. Want Robèrt kwam op tv. Het begon met een opname voor 'Hemelse spijzen' van de KRO. Daarna volgde de Cupcake Cup en de klapper: Heel Holland Bakt. Pirjo: "Dat kwam heel mooi samen met de plannen die wij hadden."

Soms stuurt Pirjo Robèrt bij. In het begin van Heel Holland Bakt bijvoorbeeld. Met mede-jurylid Janny van der Heijden legde Van Beckhoven de technische opdracht uit. Pirjo: "Dan zaten ze in dat tentje, Robèrt haalde de deksel van de schaal en zei: Oh leuk Janny, Parijse soezen, hoe maak je die? Daar moet je mee stoppen, zei ik tegen hem. Dat slaat nergens op."

Robèrt: "Die reacties kreeg ik ook van collega's. Ze zeiden: Robèrt, weet de meester niet hoe je Parijse soezen maakt? Terwijl ik ze nota bene zelf gemaakt had!"

Luchtkastelenbouwer

Vanaf volgende week start de ijssalon met crêperie officieel. En kort daarna volgen ook de opnames voor het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Drukke tijden dus. En is het dit dan? Pirjo: "Dat moet je aan de luchtkastelenbouwer vragen." En die schudt nee: "Ik heb laatst nog een voorstel gedaan..." Pirjo: "Ik zal je vertellen, het kwam als een donderslag bij heldere hemel. We waren op vakantie. De crowdfundingsactie was net gelukt en we zaten te eten. Toen gooide hij zijn plan op tafel. Ik zei: pardon?! Heb m'n vork weer op m'n bord gelegd en zei: hoe dan?! Let maar op schatje, zei hij, let maar op."

Robèrt, bijna beschaamd: "Binnen de bakkerij vind ik dat er heel veel kansen zijn. Een bakker heeft kennis en die moet je delen. Dat is wat we hier doen. En ik vind een bakker toch een soort entertainer. Elke ambachtsman moet zich laten zien. Ik heb allemaal dromen en hoe we dat dan weer oplossen, dat zien we naderhand wel weer."