Nog een verfje hier en daar en dan de generale repetitie op de Brabantsedag [LIVEBLOG]

12:00 uur:

Electra, electra, electra. Daar draait het om bij de wagen van vriendenkring Snoeyen als het gaat om de laatste loodjes. "Onze wagen zit vol met bloemen die open en dicht gaan", zegt Juultje Lexmond.

Een van de spelers van Vriendenkring Snoeyen (Foto: Alice van der Plas)

Vriendenkring Snoeyen is van plan om de bezoekers van de Brabantsedag mee terug te nemen naar de Midden-Steentijd. "We gaan laten zien hoe de nomaden leefden in Brabant", zegt Juultje.

De wagen van Vriendenkring Snoeyen sterft gedeeltelijk af en bloeit op een ander deel weer op. "De spelers bewegen zich dan van het ene deel van de wagen naar het andere deel", zegt Juultje.

Het harde werken in de hitte binnen in de wagen van Vriendenkring Snoeyen (Foto: Alice van der Plas)

11:00 uur:

De bouwers van Ietskes Schiff hadden het even moeilijk bij het ontwerpen van hun wagen. Andere groepen hadden hun idee ook al en de bouwers moesten twee keer een andere wagen verzinnen. "En dan loop je twee maanden vertraging op", zegt Johan van Heeswijck van Ietskes Schif.

Maar de wagen mag er nu zijn. Een beladen thema dat wel. Kamp Vught kwam naar voren tijdens een brainstorm. " We wilden graag iets met de Tweede Wereldoorlog doen en een ontsnapping."

Bekijk in onderstaande video de wagen van Ietskes Schif.

Vrijdagavond ging de bouwgroep even rijden met hun wagen en ze zijn er erg trots op. "De mensfiguur op de wagen is helemaal uit schijfjes opgebouwd", zegt Johan. "Om zo dicht mogelijk te komen bij de menselijke anatomie."

09:45 uur:

Wagenbouwster Gertie Brekelmans van bouwgroep Bloed, Zweet en Tranen heeft het bloeden iets te letterlijk genomen. Een grote pleister siert haar voorhoofd. "Een klein ongelukje op de bouwplaats."



Nog een beetje airbrushen bij bouwgroep Bloed, Zweet en Tranen (Foto: Alice van der Plas)

Steampunk en koken. Dat staat een beetje centraal bij de wagen van Bloed, Zweet en Tranen. "Het thema van de Brabantsedag dit jaar is Wat beweegt Brabanders?" zegt Gertie.

"Brabanders komen graag in beweging voor een goede maaltijd." En dus staan er op de wagen vijf koks en lopen de gasten er lekkerbekkend achteraan.

Nog even onder de wagen inspecteren (Foto: Alice van der Plas)

"We moeten nog veel details afwerken", zegt Gertie. "Het pad naar onze bouwplaats is nogal smal en we lopen altijd wel wat schade op als we gaan rijden. Dat is nu weer gebeurd."

08:28 uur:

Wagenbouwer Richard Vincent van Vriendenkring De Rijten is de eerste. Eerst maar eens een het koffieapparaat aan. "Als de rest komt, kunnen ze meteen eerst aan de koffie."

De afgelopen weken heeft Vriendenkring De Rijten hard gebouwd aan hun wagen. "Vorige week waren er nog wat zorgen of alles wel afkwam, maar nu is het alleen nog maar de puntjes op de i."

Wil je meer van de wagen van Vriendenkring De Rijten zien? Bekijk dan onderstaande video:

Vanmiddag om 15:00 uur is de generale repetitie en dan moet de wagen klaar zijn. "Het is echt een geweldig gevoel als we gaan rijden met de wagen morgen. Eerst heb je alleen nog maar een ontwerp en dan is hij helemaal klaar en zie je hem gerealiseerd."