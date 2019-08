Nog even de turbo erop! De wagens van de Brabantsedag zijn bijna klaar [LIVEBLOG]

08:28 uur:

Wagenbouwer Richard Vincent van Vriendenkring De Rijten is de eerste. Eerst maar eens een het koffieapparaat aan. "Als de rest komt, kunnen ze meteen eerst aan de koffie."

De afgelopen weken heeft Vriendenkring De Rijten hard gebouwd aan hun wagen. "Vorige week waren er nog wat zorgen of alles wel afkwam, maar nu is het alleen nog maar de puntjes op de i."

Wil je meer van de wagen van Vriendenkring De Rijten zien? Bekijk dan onderstaande video:

Vanmiddag om 15:00 uur is de generale repetitie en dan moet de wagen klaar zijn. "Het is echt een geweldig gevoel als we gaan rijden met de wagen morgen. Eerst heb je alleen nog maar een ontwerp en dan is hij helemaal klaar en zie je hem gerealiseerd."